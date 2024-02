Migrante aggredisce e ruba il cellulare ad un altro ospite della Cavarzerani

Rapina alla Cavarzerani.

Un cittadino marocchino, del 2003, è stato arrestato in fragranza di reato alla ex caserma Cavarzerani per la rapina ai danni di un altro ospite del centro di accoglienza. Nella notte, infatti, i carabinieri della Radiomobile di Udine sono intervenuti in via Cividale perché il 21enne, irregolare sul territorio italiano, si era introdotto in un’altra camera della struttura, rubando lo smartphone di un 30enne proveniente dal Bangladesh.

Per impossessarsi del cellulare, il giovane marocchino lo ha aggredito, procurandogli alcune lesioni al collo. Il bengalese è stato medicato sul posto dai sanitari del 118. L’autore della rapina, invece, è stato arrestato e lo smartphone restituito al proprietario.