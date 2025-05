Trovato a terra ferito in via Roma: “Mi hanno minacciato col coltello e rubato 7mila euro”

I carabinieri indagano su una rapina a Udine.

I carabinieri del Norm di Udine stanno indagano su una presunta rapina avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 maggio in via Roma a Udine. Gli uomini dell’Arma sono intervenuti in seguito ad una richiesta dei militari dell’esercito impegnati nei pattugliamenti in Borgo Stazione, che hanno trovato un uomo a terra, con ferite al volto e alla mano.

Il 41enne, operaio edile originario della Puglia e domiciliato nella Pedemontana friulana, ha raccontato ai carabinieri che qualche ora prima era stato avvicinato da 4 stranieri i quali, sotto la minaccia di un coltello, gli avrebbero portato via una busta contenente 7mila euro in contanti che aveva nei pantaloni.

Dopo la rapina, la vittima sarebbe rimasta in zona per diverso tempo, senza chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, per poi incrociare nuovamente uno dei quattro con cui si è innescata una lite con colluttazione. Colluttazione durante la quale, appunto, ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118.