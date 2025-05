Restyling di Borgo Stazione, l’idea è di spostare l’autostazione altrove

L’ipotesi di una nuova sede per l’autostazione di Udine.

L’autostazione di Udine avrà una nuova sede: è l’idea emersa nell’incontro tra Regione Fvg e Comune capoluogo per fare il punto sul progetto di riqualificazione di Borgo Stazione, ma anche sulla riorganizzazione dell’area del PalaCarnera. Presenti all’incontro l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, e gli assessori comunali Ivano Marchiol e Andrea Zini.

Le idee per Borgo Stazione.

Al centro della discussione, la possibilità di spostare l’autostazione in un’area diversa da quella attuale, un’ipotesi ancora in fase di studio ma considerata importante all’interno del più ampio progetto di rigenerazione urbana. “Abbiamo iniziato a riflettere sull’eventualità di uno spostamento in altra sede – ha spiegato il sindaco De Toni – ma si tratta di un’opzione di lungo termine e non vincolante rispetto al progetto complessivo. L’intento è mantenere un dialogo aperto per valutare tutte le opportunità”.

L’intervento di riqualificazione di Borgo Stazione rientra in una strategia condivisa tra Regione e Comune, che punta a migliorare la qualità urbana, la funzionalità e la sicurezza di un’area storicamente complessa sotto il profilo infrastrutturale e sociale. “Il confronto ci ha consentito di fare il punto della situazione e valutare quali sono gli interventi che possono vedere il diretto coinvolgimento della Regione, in particolare per quanto riguarda l’autostazione e la sua collocazione in un’area differente da quella attuale e la realizzazione di un parcheggio intermodale in prossimità della stazione ferroviaria. Riqualificare quest’area significa restituire prospettive e sicurezza a un comparto centrale della città, valorizzando le connessioni con il resto di Udine e rendendo gli spazi pubblici più fruibili”, ha dichiarato l’assessore Amirante.

Nelle prossime settimane verranno effettuati dalla Regione ulteriori approfondimenti per definire con precisione alcuni aspetti alle proprietà delle aree interessate dal progetto. Dati che, sommati a quello dello studio sul traffico in corso di realizzazione da parte del Comune, saranno fondamentali per fissare i prossimi passi per la realizzazione del progetto

L’area del PalaCarnera.

L’incontro ha anche affrontato la gestione dell’area del Palasport Carnera, dove si cerca una soluzione per ottimizzare i parcheggi tramite un uso condiviso degli spazi, così da garantire una distribuzione più efficace dei posti auto in base agli orari delle attività sportive, evitando sovrapposizioni. “La Regione sta lavorando a una norma sperimentale, all’interno del piano di governo del territorio, che punta a consumare meno suolo, anche attraverso un uso condiviso delle aree di posteggio da parte di strutture sportive limitrofe che, per motivi di sicurezza, non possono ospitare eventi contemporaneamente” ha detto Amirante. “Vogliamo puntare più sulla qualità che sulla quantità – ha concluso De Toni – per arrivare a una soluzione concreta già dalla prossima stagione sportiva”.