Reumatologia e urgenza pediatrica: due esperti di fama mondiale a Udine

Quattro incontri con Lise e Peter Nigrovic dell’Università di Harvard.

L’Università di Udine ospiterà il 13 e 15 ottobre due esperti di reumatologia e urgenza pediatrica di fama mondiale, Lise e Peter Nigrovic, professori della Scuola di Medicina dell’Università di Harvard a Boston (Stati Uniti). Terranno quattro lezioni magistrali nell’auditorium del Centro di ricerca clinica e traslazionale (via Faedis 46, Udine) del Dipartimento di Medicina.

Lunedì 13 ottobre, alle 14, Lise Nigrovic parlerà del “Lattante febbrile”; alle 16, Peter Nigrovic analizzerà “La malattia di Still nei bambini e negli adulti”. Mercoledì 15 ottobre, alle 9, Peter Nigrovic illustrerà il ruolo dei “Megacariociti come cellule immunitarie”, mentre Lise Nigrovic, alle 11, tratterà la “Gestione dell’emergenza della malattia di Lyme”.

Il ciclo di seminari, in inglese, è organizzato dalla Scuola di specializzazione in Pediatria del Dipartimento di Medicina dell’Ateneo friulano. “Avere la possibilità di confrontarsi e collaborare con colleghi di questa rilevanza – spiega Giorgia Martini, professoressa di Pediatria generale e specialistica della Scuola di specializzazione – rappresenta una importante occasione di scambio e di arricchimento per l’intera comunità scientifica e medica del nostro Ateneo. Ringraziamo il Dipartimento di Medicina e l’Università per averci dato l’opportunità di organizzare questo importante evento”.