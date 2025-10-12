Pensatoio Torsa: tre incontri con i protagonisti del giornalismo e dell’editoria

L’associazione Nordestra APS presenta “Pensatoio Torsa– Ciclo di incontri culturali”, una rassegna di appuntamenti serali che porterà a Torsa di Pocenia alcuni dei nomi più noti del giornalismo e del panorama editoriale italiano. Gli incontri si terranno presso la Sala Polifunzionale di via Venezia, con inizio alle ore 20:30.

Il primo appuntamento è fissato per il 15 ottobre, quando Fausto Biloslavo, inviato di guerra e firma di lunga esperienza, presenterà il suo libro “Talebani dell’accoglienza”. In dialogo con lui ci sarà Paolo Mosanghini, direttore del Messaggero Veneto, per un confronto sui temi caldi dell’immigrazione, dell’informazione e del dibattito pubblico contemporaneo.

Il secondo incontro, previsto per il 5 novembre, vedrà protagonista Toni Capuozzo, giornalista e reporter di guerra, che racconterà “la vera storia dei Marò” insieme a Massimiliano Latorre, uno dei due fucilieri di Marina coinvolti nella vicenda giudiziaria che suscitò grande attenzione internazionale. Una serata dedicata al giornalismo d’inchiesta e al racconto dei retroscena di uno dei casi più controversi degli ultimi anni.

Chiuderà il ciclo, il 26 novembre, Francesco Giubilei, editore e saggista, che presenterà il suo libro “L’Italia dei conservatori”. L’autore dialogherà con Luca Vidoni su identità culturale, valori politici e prospettive del pensiero conservatore in Italia.

Con questo ciclo di incontri, Nordestra APS mira a offrire alla comunità locale momenti di approfondimento e confronto sui grandi temi dell’attualità, della cultura e della politica.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Francesco al numero 335 8161652.