Riaprono le porte del Caffè Contarena: a Udine inaugurato Signorvino

Dopo oltre tre anni di chiusura, riaprono le porte del Caffè Contarena, uno dei locali storici più conosciuti del centro di Udine. Il caffè di Palazzo D’Aronco torna ad accogliere cittadini e visitatori con l’insegna Signorvino, marchio del Gruppo Calzedonia conosciuto anche a livello internazionale.

La riapertura segna un nuovo capitolo per uno degli spazi più identitari della città, da sempre punto di incontro nel cuore del centro storico. Il Contarena tornerà a vivere con una gestione affidata per nove anni e con un’apertura prevista sette giorni su sette, diventando nuovamente un luogo di riferimento per chi frequenta il centro.

Il Contarena torna a vivere nel cuore di Udine

La presenza di Signorvino rappresenta un investimento importante per il capoluogo friulano e porta nel centro cittadino un format già conosciuto in numerose città italiane. Il marchio, legato al mondo del vino e della ristorazione, proporrà anche a Udine la propria formula, pensata per unire degustazione, cucina e valorizzazione delle etichette italiane.



Per il centro storico si tratta di una riapertura attesa, soprattutto dopo un lungo periodo in cui il locale era rimasto chiuso. Il Caffè Contarena è infatti uno degli spazi più riconoscibili della città e la sua nuova vita punta a riportare movimento e socialità in una zona centrale di Udine.

Apertura sette giorni su sette

Il locale sarà aperto tutti i giorni, contribuendo ad animare il cuore cittadino non solo durante il fine settimana, ma anche nel corso della settimana. L’obiettivo è restituire al Contarena il ruolo di punto di aggregazione, capace di attirare sia i residenti sia i visitatori.