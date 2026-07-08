Immatricolazioni a Udine, arriva Uniud on board: orientamento, workshop e festa di benvenuto

Giovedì 9 luglio, in occasione dell’apertura delle immatricolazioni all’Università di Udine, l’Ateneo organizza “Uniud on board”, un pomeriggio dedicato a chi si prepara a scegliere il proprio percorso universitario. L’iniziativa si terrà dalle 16 a Palazzo di Toppo Wassermann, in via Gemona 92 a Udine, ed è aperta a tutti gli interessati.



L’obiettivo è accompagnare futuri studenti e studentesse in una scelta consapevole del corso di laurea, offrendo informazioni pratiche, momenti di confronto e la possibilità di procedere direttamente con l’iscrizione, grazie al supporto del personale specializzato dell’Ateneo.

Orientamento e iscrizioni sul posto

Per tutta la durata dell’evento sarà attivo lo spazio “Immatricolazioni e orientamento”, pensato come punto di incontro con i tutor universitari. Qui sarà possibile fare domande, chiarire dubbi e capire a chi rivolgersi nei prossimi mesi per affrontare al meglio l’ingresso nel mondo universitario.



Chi lo desidera potrà anche effettuare l’immatricolazione direttamente sul posto, con il supporto guidato del personale dell’Ufficio orientamento, così da completare la procedura con assistenza passo dopo passo.

I workshop per scegliere il percorso giusto

Nel corso del pomeriggio sono previsti diversi workshop dedicati ai temi della scelta universitaria e delle competenze utili per affrontare gli studi.



Tra questi, “Università: una scelta consapevole”, un incontro pratico tenuto dalla psicologa d’Ateneo, offrirà strumenti e criteri per individuare il corso di laurea più adatto alle proprie aspirazioni, inclinazioni e obiettivi.



Con “Le competenze che costruiscono il tuo futuro universitario”, invece, i partecipanti potranno prendere parte a un laboratorio sulle competenze trasversali, sempre più importanti sia durante il percorso di studi sia nel futuro professionale. Attraverso esempi pratici e momenti di confronto saranno presentati strumenti utili per sviluppare capacità di comunicazione, collaborazione e adattabilità.

Focus su Medicina, Infermieristica e premi di studio

Uno spazio specifico sarà dedicato anche alle modalità di accesso al corso di laurea in Medicina e chirurgia. Durante l’incontro saranno illustrate le caratteristiche del semestre aperto, insieme ai servizi e alle opportunità che l’Università di Udine mette a disposizione di chi lo frequenterà.



In programma anche un momento informativo sui premi di studio per merito destinati al corso di laurea in Infermieristica, promossi dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Tour in città e festa di benvenuto

La giornata proseguirà con un tour urbano, una passeggiata guidata per conoscere Udine, le sedi universitarie e i principali luoghi della vita accademica.



A chiudere il pomeriggio, alle 18 circa, sarà il “Welcome party”, un momento conviviale di benvenuto con musica, aperitivo e socialità. Un’occasione per conoscere nuove persone, respirare l’atmosfera universitaria e iniziare a scoprire da vicino la vita dell’Ateneo friulano.