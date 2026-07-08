Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 9 luglio

Tempo stabile e cielo in prevalenza sereno su tutto il Friuli Venezia Giulia nella giornata di giovedì 9 luglio. Le previsioni indicano una fase pienamente estiva, con assenza di fenomeni significativi e temperature in aumento soprattutto nelle zone di pianura.

Sole su tutta la regione

La giornata sarà caratterizzata da cielo sereno o al più poco nuvoloso fin dal mattino, con condizioni stabili anche nel corso del pomeriggio e della serata. Non sono attese precipitazioni, né particolari variazioni nel corso della giornata.

Sul Carso e sulla costa, durante la notte e nelle prime ore del mattino, soffierà il Borino, vento generalmente moderato che interesserà soprattutto le zone esposte. Con il passare delle ore, i venti tenderanno poi a ruotare a regime di brezza, favorendo un clima più ventilato lungo il litorale.

Temperature fino a 33 gradi in pianura

Le temperature saranno tipicamente estive. In pianura le minime si attesteranno tra 19 e 21 gradi, mentre le massime potranno raggiungere i 31/33 gradi.Sulla costa il clima sarà leggermente più mitigato dalla brezza, con valori minimi compresi tra 22 e 25 gradi e massime tra 28 e 31 gradi.