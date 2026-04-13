Troppi rifiuti abbandonati in strada a Udine, interviene il Comune: “Gesto incivile, rischio di pesanti sanzioni”. Cosa si può fare.

Troppi rifiuti abbandonati in strada, il comune di Udine non ci sta più. “Chi abbandona in strada i propri rifiuti non solo è un incivile, ma penalizza anche gli altri cittadini. Oltre ai danni ambientali e di decoro, i costi infatti vengono ripartiti su tutta la collettività”, commenta così gli ultimi casi di abbandono in città l’assessora all’Ambiente Eleonora Meloni.

“Gli strumenti ci sono, ovviamente per chi è iscritto e in regola Tari: è possibile conferire sempre e gratuitamente i rifiuti ingombranti, come mobili e elettrodomestici, nei due centri di raccolta dedicati”. Continua Meloni: “Ricordiamo anche che l’abbandono di rifiuti ingombranti per strada è un illecito grave, si tratta di un reato, non è un semplice illecito amministrativo. Spesso capita in aree private, il che allunga ulteriormente il procedimento per la rimozione degli ingombranti”.

Cosa si può fare.

L’amministrazione ricorda tutte le possibilità per conferire i rifiuti senza incorrere in sanzioni e gratuitamente: “I centri di raccolta consentono la consegna sempre gratis, 7 giorni su 7, con orario continuato. Sono raggiungibili in via Stiria e via Rizzolo, aperti 7 giorni su 7, dalle 8 alle 18 e la domenica dalle 8 alle 15” spiega Meloni. “Chi non ha un mezzo proprio può prenotare il ritiro a domicilio da parte di Net. Una precisazione importante: il servizio è gratuito per chi è over 65, per gli invalidi e persone con disabilità, oltre per chi è in possesso di bonus sociale per disagio economico (luce, gas, acqua). Si tratta di una misura che viene incontro a diverse categorie: è possibile un ritiro al mese, in alcuni casi anche al piano dell’abitazione”.