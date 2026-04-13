Due donne hanno rubato il portafogli a un 75enne in un negozio di Cervignano del Friuli: individuate e denunciate per furto.

Rubano il portafogli a un uomo in un negozio: i carabinieri di Cervignano del Friuli hanno denunciato due donne per l’ipotesi di reato di furto aggravato. Su segnalazione giunta al numero di emergenza 112, nella mattinata di sabato i militari sono intervenuti presso un esercizio commerciale del posto dove un residente ha denunciato di essere stato vittima di un furto ad opera di due sconosciute.

Sul posto l’uomo, un 75enne del posto, ha saputo indicare le due donne, ancora presenti, che prontamente sono state bloccate dalla pattuglia. Le due fermate, una 30enne e una 31enne residenti nella provincia milanese, con abilità erano riuscite ad avvicinare la vittima con una scusa e a sottrargli il portafogli.

Le due donne hanno restituito il portafogli sottratto, che è stato subito restituito alla vittima. Deferite all’Autorità Giudiziaria per furto, a carico delle due donne è stata avanzata anche richiesta di rimpatrio con foglio di via obbligatorio ai competenti uffici.