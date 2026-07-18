Riqualificazione di Borgo Stazione, via libera al progetto: ecco come sarà

Prende il via il progetto per la riqualificazione di Borgo Stazione.

La riqualificazione di Borgo Stazione a Udine entra ufficialmente nella fase progettuale. La Giunta comunale ha approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo al primo ambito di intervento, che comprende via Roma, piazzale della Repubblica e viale Europa Unita.



Si tratta di tre spazi strategici del cosiddetto quartiere delle Magnolie, attraversati ogni giorno da residenti, studenti, pendolari e visitatori diretti verso il centro storico dalla stazione ferroviaria e dall’autostazione.



L’approvazione del documento rappresenta il primo passaggio tecnico del percorso avviato dal Comune per ridisegnare l’area, migliorarne la qualità urbana e rafforzarne vivibilità, accessibilità e sicurezza, contrastando al tempo stesso le situazioni di degrado. Il progetto prende le mosse dal masterplan elaborato nel 2023 dal Politecnico di Torino.

Via Roma diventerà una zona 30

Il primo intervento coinvolgerà via Roma, piazzale della Repubblica e viale Europa Unita, ma nelle intenzioni del Comune la riqualificazione sarà successivamente estesa anche a via Dante e viale Leopardi, così da realizzare un progetto organico per l’intero Borgo Stazione.



La proposta prevede marciapiedi più ampi e riqualificati, il potenziamento delle aree verdi e una migliore fruibilità degli spazi pubblici. Sarà inoltre realizzato un collegamento ciclabile tra la stazione ferroviaria e il centro cittadino. Via Roma diventerà una zona 30 e la superficie stradale sarà portata sullo stesso livello, con l’obiettivo di aumentare l’accessibilità e la sicurezza. Saranno mantenuti gli stalli di sosta a raso sul lato est della strada.



Particolare attenzione sarà riservata ai percorsi pedonali tra la stazione e l’autostazione, attraverso la messa in sicurezza degli attraversamenti e l’introduzione di interventi destinati a moderare la velocità dei veicoli.

Più sicurezza vicino alla scuola Dante

L’obiettivo dell’amministrazione è ridisegnare gli spazi pubblici mettendo al centro le persone e migliorando la qualità urbana di una zona attraversata quotidianamente da migliaia di cittadini e viaggiatori.



Il progetto permetterà inoltre di creare un contesto più sicuro e accessibile nei pressi della scuola primaria Dante, anch’essa interessata da un importante intervento di riqualificazione e messa in sicurezza. Saranno migliorati anche i collegamenti ciclabili e pedonali di piazzale della Repubblica, uno dei principali punti di passaggio tra la stazione, l’autostazione e il centro di Udine.

Le magnolie al centro della riqualificazione

Un ruolo centrale sarà affidato al verde urbano, a partire dalla valorizzazione delle magnolie che caratterizzano storicamente il quartiere.



Le alberature, attualmente inserite in un contesto fortemente cementificato, saranno integrate in spazi più aperti e fruibili, contribuendo a rendere l’intera area maggiormente vivibile. Il modello progettuale si ispira alle esperienze di rigenerazione urbana sviluppate nelle principali città europee. Il quadro economico complessivo del primo intervento ammonta a 2 milioni e 650 mila euro. Le risorse saranno garantite attraverso un finanziamento regionale.