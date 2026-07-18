Tragico incidente a Osoppo, muore una donna di 74 anni

Incidente mortale nella serata di venerdì 17 luglio a Osoppo, lungo la strada regionale 463. A perdere la vita è stata Lionella Tessari, 74 anni, residente a Forgaria nel Friuli. Ferito anche un giovane di 21 anni, trasportato all’ospedale di San Daniele.

L’incidente si è verificato in un tratto della regionale situato poco distante dallo stabilimento Fantoni. Secondo una prima ricostruzione, la donna viaggiava al volante di una Fiat 600 quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo.

L’automobile ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un’altra che procedeva nella direzione contraria. L’impatto tra i due mezzi è stato violento e per la 74enne non c’è stato nulla da fare. Tra le ipotesi prese in considerazione vi è anche quella di un malore, ma saranno gli accertamenti a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Ferito un giovane di 21 anni

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso della donna. Il conducente della Ford Ranger, un giovane residente a Majano, è stato soccorso e trasportato all’ospedale di San Daniele.

Presenti anche i carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire quanto accaduto. La strada è rimasta chiusa a lungo per permettere le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza della carreggiata.