Riqualificazione di Piazza Garibaldi, approvati tre nuovi interventi

Tre nuove riqualificazioni attorno a piazza Garibaldi a Udine.

La Giunta comunale di Udine ha approvato una serie di interventi complementari al macro-progetto di riqualificazione di Piazza Garibaldi, destinati a completare la trasformazione urbana dell’intero comparto. Le opere interesseranno tre location strategiche: il tratto viabile antistante la piazza, il margine terminale di Largo Ospedale Vecchio e il marciapiede lato est di via Cesare Battisti.



La realizzazione degli interventi avverrà dopo il completamento dei lavori sulla piazza e sarà sostenuta dalla prossima variazione di bilancio di maggio 2026.

Il tratto viabile della piazza: sicurezza e qualità dello spazio pubblico

Il tratto stradale a sud di Piazza Garibaldi presenta oggi una pavimentazione in asfalto degradata, attraversamenti pedonali frammentati e una grande aiuola spartitraffico centrale che riduce la visibilità e incide negativamente sulla sicurezza della circolazione.

Per risolvere queste criticità e per rendere coerente la parte viabile con il progetto di riqualificazione pedonale già approvato, l’Amministrazione ha dato il via libera alla completa riqualificazione anche del “semicerchio” che collega via Crispi a via del Gelso attraverso la piazza. Verrà rimossa l’isola centrale, ricalibrata la larghezza della carreggiata, riorganizzati gli attraverso pedonali, e il livello della strada portato a livello del resto della piazza, così da integrarsi in sicurezza con la nuova configurazione pedonale. La pavimentazione stradale sarà completamente rifatta e i marciapiedi saranno ricostruiti in lastre di porfido posizionate a livello, garantendo un’immagine omogenea e un percorso continuo, accessibile e più sicuro.

Infine l’intervento collaterale interesserà anche i percorsi pedonali presenti sul lato sud di piazza Garibaldi, che saranno migliorati anche in favore delle diverse attività economiche che operano sull’area. L’obiettivo è restituire alla zona una circolazione più ordinata, migliorare la percezione dello spazio e rafforzare la relazione tra mobilità veicolare, pedonale e ciclabile.

Largo Ospedale Vecchio: nasce una nuova piazzetta pedonale davanti all’ex Chiesa di San Francesco

L’ultimo tratto di Largo Ospedale Vecchio, oggi utilizzato soprattutto come area di manovra, presenta una pavimentazione disomogenea e uno spazio poco valorizzato, pur trovandosi di fronte a uno dei complessi monumentali più importanti del centro storico, quale l’ex Chiesa di San Francesco, dove vengono ospitate mostre ed eventi culturali. L’uso attuale dell’area, in sostanza, non risponde al potenziale culturale e urbano del luogo.

La Giunta ha approvato perciò la trasformazione di questo spazio in una vera e propria piazzetta pedonale. A partire dall’ultimo cancello carraio di Largo Ospedale Vecchio, sarà realizzata una nuova superficie con la posa di pavimentazione omogenea in cubetti di porfido, del tutto coerente con le aree circostanti. Il nuovo assetto, arricchito da una maggior quantità di verde e da nuove piantumazioni, permetterà di allargare e migliorare l’area dedicata a eventi e iniziative pubbliche, in stretta connessione con l’ex Chiesa di San Francesco e con i percorsi pedonali che conducono verso via Ginnasio Vecchio e quindi in piazza XX Settembre. Il risultato sarà uno spazio più vissuto, accessibile e integrato con il tessuto monumentale del quartiere.

Via Cesare Battisti: completamento della riqualificazione del “ferro di cavallo” del centro

Infine via Cesare Battisti. Il marciapiede sul lato est, che oggi si presenta deteriorato in diversi punti, rappresenta l’ultimo tratto della via che non è ancora stato riqualificato dai lavori conclusi diversi mesi fa. Il piano preliminare approvato prevede la completa demolizione della pavimentazione esistente e la realizzazione di un nuovo marciapiede, sicuro, in lastre di porfido, completando la riqualificazione dell’asse storico che collega Piazza XX Settembre a Piazza Garibaldi. L’intervento restituirà continuità all’intera via di collegamento tra piazza Garibaldi e piazza XX Settembre, migliorando allo stesso tempo la sicurezza pedonale e l’accessibilità.

“Questi interventi collaterali su strade e marciapiedi sono fondamentali per dare coerenza e armonia a tutta l’area di piazza Garibaldi e per garantire un collegamento, sia funzionale che estetico con piazza XX Settembre – commenta l’amministrazione comunale – . L’area di piazza Garibaldi fa a tutti gli effetti parte del centro storico, ma fino ad oggi è stata percepita come esterna, perché era soltanto un parcheggio. Con tutti questi interventi vogliamo riportare vitalità e persone in un’area dal grande potenziale ancora in parte inespresso, garantendo a residenti, studenti, attività commerciali e visitatori uno spazio urbano più accessibile, armonico e attrattivo”.