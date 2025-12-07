Parte il Natale di Ragogna, tra l’accensione dell’albero e i mercatini

Clima di festa ieri a Ragogna, per l’inaugurazione dei mercatini di Natale e l’accensione dell’albero, evento impreziosito dai canti del coro delle scuole elementari e del coro degli alpini, alla presenza delle autorità locali.

Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, ha ricordato il valore di questi momenti condivisi: “Accendere gli alberi di Natale e i presepi delle nostre comunità significa celebrare le cose belle della vita: attimi preziosi per le famiglie e per il territorio. Spesso ci concentriamo sulle difficoltà, mentre iniziative come questa ci permettono di vivere la gioia dei bambini e delle feste. Sono eventi bellissimi e veri investimenti per la socialità“.

La presidente della Pro Loco organizzatrice, Sofia Andreutti, ha evidenziato l’ampia partecipazione con oltre trenta espositori e la partecipazione delle tante associazioni. Soddisfatto anche il primo cittadino di Ragogna, Claudio Maestra, che si è detto “orgoglioso e felicissimo di essere sindaco di questa comunità”, mentre il presidente della Comunità collinare, Luigino Bottoni, ha sottolineato il valore delle tradizioni: “Se siamo quello che siamo è perché abbiamo importanti radici alle spalle”.

La Pro Loco di Ragogna ha promosso due giornate di mercatini di Natale, ieri e oggi, nel parco Festeggiamenti con bancarelle, luci, animazione per bambini e specialità gastronomiche. L’iniziativa offre un’atmosfera calda e accogliente, accompagnata da musica e momenti di solidarietà locale.