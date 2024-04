Rissa tra stranieri in borgo stazione, denunciati in quattro

Rissa in Borgo stazione a Udine.

Ancora una rissa in borgo stazione a Udine: ieri sera, i carabinieri sono intervenuti in viale Leopardi per un episodio di violenza che ha visto protagonisti uomini di origine afgana e altri di origine pakistana, tra i 25 e i 40 anni. Alcuni di essi risultano residenti a Udine, altri sono senza fissa dimora.

All’arrivo degli uomini dell’Arma, la rissa si stava già calmando: in quattro sono stati denunciati. Non sono chiari, per ora, i motivi alla base del litigio; nessuno dei coinvolti, comunque, presentava lesioni alla vista quindi non è stato necessario far intervenire i sanitari.