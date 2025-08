Ritorna Collega-menti, il festival culturale dell’Università di Udine

Dal 3 al 5 ottobre a Udine torna il festival Collega-menti.

Saranno le sfide dell’abitare il tema della terza edizione di Collega-Menti, il festival culturale organizzato dall’Università di Udine e promosso dal rettore Roberto Pinton, che torna quest’anno da venerdì 3 a domenica 5 ottobre con la curatela scientifica di Barbara Gallavotti.

Nel corso delle tre giornate, con la partecipazione di molti ospiti tra cui l’astrofisico e divulgatore scientifico Luca Perri, il filosofo specializzato in evoluzione Telmo Pievani, l’architetta Paola Viganò e docenti e ricercatori dell’Ateneo friulano, si indagheranno le sfide delle città da diversi punti di vista.

“Dopo aver esplorato il tema delle intelligenze nell’edizione 2024, quest’anno il festival sarà dedicato a un’altra tematica di grande attualità, ovvero la sfida dell’abitare e le trasformazioni della vita nelle città – sottolinea il rettore Roberto Pinton – Un argomento ampio, che consente di affrontare molteplici prospettive legate ai saperi più diversi. Si parlerà di dinamiche sociali, culturali e ambientali, di architettura e design, di sostenibilità in relazione agli ecosistemi, ma anche di salute e di cibo. Il festival – prosegue il rettore – offrirà inoltre spunti per riflettere sull’inclusione, sulle tecnologie per le smart cities, fino ad arrivare alle memorie antropologiche e sociali delle città e alle visioni future delle metropoli digitali”.

Le novità.

Anche quest’anno il festival si svolgerà per la maggior parte al di fuori degli spazi universitari, per entrare in contatto diretto con le persone nei luoghi più frequentati e simbolici del centro storico: dalla Loggia del Lionello a Casa Cavazzini, dalla Fondazione Friuli alla Torre di Santa Maria, solo per citarne alcuni.

Grande spazio ai laboratori dislocati in città in cui si indagheranno il rapporto tra sviluppi urbani e rischi naturali, le reti di vita quotidiana, ma anche il legame tra cibo e paesaggio e le pratiche messe in atto per riportare la natura nei contesti urbani, sia con programmi adatti ai più piccoli sia con workshop scientifici sulle smart cities e incontri specifici destinati agli amministratori.

Confermata e ampliata la grande mostra-vetrina allestita nell’ex chiesa di San Francesco, che nella scorsa edizione ha suscitato grande interesse tra visitatori di ogni età, offrendo un’occasione unica per esplorare in maniera interattiva le molteplici attività di ricerca dell’Università di Udine: tra le decine di stand allestiti da docenti e ricercatori dell’ateneo si potrà, ad esempio, studiare il turismo tramite i GeoBigData, fare un’esperienza virtuale all’interno del cinema Odeon di Udine degli anni ’30, capire cosa succede agli edifici in caso di terremoti, sperimentare la realtà virtuale per l’architettura o capire i segreti della frutta di stagione nel contesto di un clima in mutamento.

Il Festival Collega-Menti 2025 è organizzato dall’Università di Udine e promosso dal rettore Roberto Pinton, con il sostegno della Regione Fvg e della Fondazione Friuli e la collaborazione del Comune di Udine.