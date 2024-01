Rocco Siffredi arriva in Friuli: ospite dell’Udine Comics & Games

Rocco Siffredi ospite all’Udine Comics & Games.

Il prossimo 11 febbraio, Udine ospiterà una delle figure più iconiche del mondo dei film per adulti: Rocco Siffredi. L’evento si svolgerà nell’ambito della decima edizione di Udine Comics & Games, il celebre appuntamento dedicato al fumetto, ai giochi e alla cultura pop.

Rocco Siffredi, noto non solo come attore e regista nel settore per adulti, ma anche come modello, produttore e fondatore della Siffredi Hard Academy, si prepara a condividere la sua esperienza con il pubblico del main stage dell’evento. La Siffredi Hard Academy, definita come la prima vera Università del Porno, si pone l’obiettivo di formare nuovi talenti destinati a brillare nel mondo dell’entertainment per adulti, sia come attori che come registi e sceneggiatori.

Il talk di Rocco Siffredi, in programma domenica 11 febbraio alle ore 17, promette di essere un’occasione unica per approfondire la sua carriera, esaminare la cultura del rispetto nel settore e discutere di educazione sessuale e inclusività. Dopo il talk sul palco, i fan avranno la possibilità di incontrare personalmente Rocco Siffredi nell’area ospiti durante il meet & greet. Qui, avranno l’occasione di scattare foto con lui e ricevere il suo autografo su una cartolina in edizione limitata, creata appositamente per l’evento Udine Comics & Games.