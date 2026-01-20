Alla scoperta dei tesori della Brigata Alpina “Julia”: aprono le sale cimeli

Anche nel 2026 alla “Julia” le Sale Cimeli aperte al pubblico.

Prosegue anche nel 2026 l’iniziativa della Brigata Alpina “Julia” che apre gratuitamente al pubblico le proprie Sale Cimeli, situate al piano terra della Caserma “Di Prampero”, sede del Comando Brigata e unica unità operativa dell’Esercito presente a Udine.

Il primo appuntamento dell’anno è in programma per domenica 25 gennaio 2026, dalle ore 9.00 alle 13.00, con accesso dal portone d’Onore di via Sant’Agostino 8. Le visite si svolgeranno ogni 30 minuti, con gruppi composti da un massimo di 20 persone.

L’apertura di gennaio assume un significato particolare poiché anticipa la Giornata Nazionale della Memoria e del Sacrificio degli Alpini, che si celebra il 26 gennaio. La ricorrenza ricorda l’eroismo e il sacrificio del Corpo degli Alpini, in particolare durante la storica Battaglia di Nikolajewka del 26 gennaio 1943, uno degli episodi più drammatici della campagna di Russia nella Seconda guerra mondiale.

Istituita con la legge 44/2022, la Giornata nazionale ha l’obiettivo di promuovere i valori di solidarietà, volontariato e difesa nazionale, attraverso cerimonie, commemorazioni e iniziative culturali. Tra queste rientra proprio l’apertura delle Sale Cimeli, che custodiscono documenti, uniformi, fotografie e oggetti storici legati alla tradizione alpina e alla storia della Brigata “Julia”.

Un’occasione preziosa per cittadini, studenti e appassionati di storia per conoscere da vicino il patrimonio militare e umano degli Alpini, simbolo di impegno, sacrificio e servizio al Paese. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 4233210 oppure scrivere all’indirizzo u.resp.salecimeli@bjulia.esercito.difesa.it.