Ricercato per traffico internazionale di droga, 26enne arrestato in Fvg

Nel pomeriggio di giovedì 28 maggio 2026, i Carabinieri della Stazione di Trieste Scorcola hanno eseguito un Mandato di Arresto Europeo (MAE) nei confronti di un uomo di 26 anni, di origine romena e residente in provincia di Udine.

L’uomo è stato arrestato in Friuli Venezia Giulia in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria della Romania, a seguito di una condanna per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Per questo reato dovrà scontare una pena di quattro anni di reclusione.

Il controllo del territorio e il fermo a Trieste

L’operazione è stata possibile grazie all’attività di controllo del territorio condotta dai militari dell’Arma dei Carabinieri, intensificata anche sulla base delle direttive strategiche definite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il 26enne è stato individuato e fermato mentre si trovava in via Udine a Trieste. Dopo l’identificazione e i riscontri dattiloscopici effettuati in caserma, è stato dichiarato in stato di arresto. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale del Coroneo a disposizione della Corte d’Appello di Trieste, Sezione Mandato d’Arresto Europeo. Qui resterà in attesa dell’iter di estradizione e della successiva consegna alle autorità giudiziarie rumene.

L’operazione conferma l’efficacia del sistema di cooperazione giudiziaria e di polizia tra i Paesi dell’Unione Europea, oltre alla costante attività di ricerca e rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti internazionali da parte dell’Arma dei Carabinieri.