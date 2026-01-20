INCinema, il festival accessibile a tutti sbarca a Trieste

INCinema, il primo festival del cinema accessibile anche alle persone con disabilità sensoriali, ritorna a Trieste grazie alla collaborazione con il Trieste Film Festival e Alpe Adria Cinema.



INCinema – il festival per tutti – ideato da Federico Spoletti e diretto da Angela Prudenzi, è un evento cinematografico all’insegna dell’accessibilità universale che consente anche alle persone con disabilità sensoriali di vivere un’esperienza coinvolgente. L’obiettivo è rendere il cinema un punto d’incontro inclusivo, superando barriere e discriminazioni, per accogliere tutti, indipendentemente dalle proprie capacità sensoriali.



Il festival – che ha natura itinerante e ritorna in Friuli Venezia Giulia dopo l’appuntamento udinese fra il 25 novembre il 1° dicembre – rappresenta una tappa importante nel cammino verso una piena accessibilità del settore cinematografico italiano, anche in seguito all’entrata in vigore della nuova normativa europea a giugno 2025 (European Accessibility Act).

Un cinema per tutti

I film presentati nell’ambito di INCinema sono resi accessibili, con i sottotitoli per le persone sorde e ipoacusiche sullo schermo e l’audiodescrizione per le persone cieche e ipovedenti attraverso l’applicazione gratuita Earcatch. L’inclusività non riguarda solo le proiezioni cinematografiche: anche le attività collaterali, come le masterclass, gli incontri con autori, Q&A con attori e registi, sono accompagnati da trascrizioni in tempo reale, garantendo l’accessibilità anche alle persone sorde e ipoacusiche.

Dopo le tappe di Udine e Trieste, INCinema sarà a Firenze il 31 gennaio, per continuare a Londra e a New York nei prossimi mesi.

Martedì 20 gennaio 2026 alle ore 14.30 presso il Teatro Miela di Trieste (Piazza Duca degli Abruzzi, 3) verranno proiettati – anche in formato accessibile – i Corti Senza Confine, i cortometraggi realizzati grazie al supporto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura, in collaborazione con la FVG Film Commission – PromoTurismoFVG, nell’ambito dei programmi di GO! 2025 Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura.

Seguirà alle 17.30 il film Caravan di Zuzana Kirchnerová-Špidlová, (Repubblica Ceca-Slovacchia-Italia).

Programma.

ore 14.30

CORTI SENZA CONFINE

IL PONTE di Giacomo Bendotti, Italia, 16’

COS TE COSTA di Davide Del Degan, Italia, 17’

LA BATTAGLIA DELLE SPAZZOLE di Lorenzo Fabbro, Italia, 20’

MEJA – FRONTIERA di Emma Jaay, Italia, 20’

VIVERE di Chiara Cremaschi, Italia, 20’

L’ESTATE CHE VERRÀ di Mauro Lodi, Italia, 20’

L’OSSERVATORE DELL’EST di Alberto Fasulo, Italia, 20’



ore 17.30

CARAVAN di Zuzana Kirchnerová-Špidlová, Repubblica Ceca-Slovacchia-Italia, 100′

Il costo del biglietto acquistabile presso la cassa del cinema o in prevendita sul sito del Trieste Film Festival é di €7 (ridotto €6)