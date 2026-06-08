Casera Valfredda rinasce grazie agli Alpini: 50 posti letto per chi ama la montagna

A Giais di Aviano è stata riaperta Casera Valfredda dopo un intervento che le ha restituito oltre cinquanta posti letto a disposizione degli escursionisti. La struttura, situata a 1.289 metri di quota nella Pedemontana del Friuli occidentale, torna così a essere pienamente fruibile dopo i lavori di riqualificazione.

L’intervento è stato realizzato dal Gruppo Alpini di Giais, della sezione Ana di Pordenone, con il sostegno di un contributo della Regione Friuli Venezia Giulia. A margine dell’inaugurazione, il consigliere regionale Markus Maurmair (FdI) ha sottolineato il significato dell’opera: “La riqualificazione di Casera Valfredda di Giais, nel comune di Aviano, rappresenta molto più di un intervento edilizio: è la dimostrazione concreta di cosa significa fare comunità”.

Il progetto sulla montagna e il ruolo di Alpini e volontari

Maurmair ha ripercorso anche la genesi dell’intervento, legata alla legge regionale 13/2023 e a un emendamento finalizzato al sostegno della montagna. “Questo provvedimento nasce da un emendamento che ho presentato con l’obiettivo di supportare la montagna e chi ama trascorrervi ore liete, mettendo a disposizione risorse per sistemare baite, rifugi e sentieri”, ha spiegato.

Un passaggio centrale dell’intervento ha riguardato il contributo degli Alpini e dei volontari coinvolti nei lavori. “Quando tu dai dieci a un Alpino, ricevi cento”, ha dichiarato Maurmair, sottolineando il valore del lavoro collettivo e dell’impegno sul territorio. Il consigliere ha evidenziato come il progetto abbia coinvolto anche cittadini non appartenenti al mondo alpino, trasformando l’intervento in un’esperienza di partecipazione diffusa.

Un possibile modello per il futuro

Nel suo intervento Maurmair ha indicato l’esperienza di Giais come esempio replicabile di collaborazione tra istituzioni e comunità locale. “Gli Alpini di Giais si sono messi in gioco con le risorse messe a disposizione dalla Regione e sono riusciti a coinvolgere una marea di persone che alpini non lo sono. Questo potrebbe essere un modello per dare continuità agli alpini”, ha affermato.

Il consigliere ha poi aggiunto un passaggio sul ruolo sociale della cittadinanza attiva: “Abbiamo bisogno di cittadini che non si sentano soddisfatti solo perché pagano le tasse, ma che si sentano parte attiva della comunità”.

Una struttura per escursionisti e territorio

Casera Valfredda, immersa nella zona della Pedemontana del Friuli occidentale sopra Giais, offre una vista panoramica che nelle giornate più limpide arriva fino al mare Adriatico. “La struttura diventa così – ha concluso Maurmair – un punto di riferimento per escursionisti e appassionati di montagna, frutto dell’impegno corale di una piccola comunità che ha guardato lontano”.