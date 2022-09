Giornata di sconti e fuoritutto, 45 negozi per lo Sbaracco di Udine

“Un bel risultato”. Il presidente di Confcommercio Federmoda Udine Alessandro Tollon commenta con soddisfazione il numero delle adesioni al primo Sbaracco nel capoluogo friulano, in programma sabato 3 settembre.

“Contiamo 45 aziende che parteciperanno in città a questo “fuoritutto” – fa sapere Tollon –: i consumatori si vedranno scontare tra il 40 e l’80 per cento articoli di abbigliamento, calzature, arredo, oggettistica e accessori“. L’iniziativa di Federmoda Confcommercio Fvg del 3 settembre si svolgerà per la prima volta a Udine, mentre a Trieste, Pordenone e Gorizia verrà ripetuta dopo le precedenti edizioni.

I negozi partecipanti allo Sbaracco di Udine.

NEGOZIO INDIRIZZO AND CAMICIE Via Mercatovecchio, 23 ANNY M. Via Cosattini, 30 BEAUTY STAR Via Mercatovecchio, 28 BOGGI MILANO Piazza G. Matteotti, 10/A BOUTIQUE CIAO Via Portanuova, 2/A CATTELAN BIS Via Cavour, 1/C CITYALPSTORE Piazza G. Marconi, 5/A CONFEZIONI JESSE Piazza G. Matteotti, 13 CORTE PELLIZZARI Via Manin, 8 CUORE DI MAMMA Via Poscolle, 22/A ECCOFATTO Via Gemona, 9/A ESTROVERSO Via Manin, 3/A GIANANTONIO COEUR ET CUIR Via Mercerie, 2/A IL MAGNIFICO Piazza Libertà, 11/B K2 SPORT Via Poscolle, 43 LA MENTIRA Via Manin, 18 LU/LU’ Via del Monte, 8 LV DONNA Largo dei Pecile, 9 MARINA RINALDI Via Cavour, 11 MAX & CO. Via Cavour, 9 MUST HAVE Piazza XX Settembre, 16/A NINA Via Pelliccerie, 3 NKD Via Manin, 2 NOI PASSIONI DOMESTICHE Via Tricesimo, 33/F NON SOLO CASHMERE Via Mercerie, 10 PAPRIKA Via C. Battisti, 4 PEOPLE Via dei Rizzani, 11 PINOCCHIO Via Manin, 3 PIUMINI DANESI Via Rialto, 9 PRIMA E POI Via Cavour, 7/A PROFUMERIA ELISIR Largo dei Pecile, 19 PULL LOVE Via Mercatovecchio, 8 QUARTO UOMO Piazza G. Matteotti, 16 SCOUT Piazza G. Matteotti, 26 SHAKESPEARE PAJAMAS Piazza G. Marconi, 7 SPAZIO QUERINI Via Mercatovecchio, 2 STEFANEL Via Cavour, 26/A STUDIOS Via Mercatovecchio 5 TOMANI Via Poscolle, 12 TONINI OUTLET Via Rialto, 2/C TWINSET Via P. Canciani, 7 UNDERCOLORS Via Poscolle, 6/D VALIGERIA MODERNA Via Mercatovecchio, 24 VIA DELLE ERBE 3 Via delle Erbe, 3 WEB CITY Via Mercatovecchio 27 ZAGOLIN Via Mercatovecchio, 3