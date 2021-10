La donna investita vicino all’autostazione di Udine.

Scende dalla corriera e finisce travolta da un’auto. Paura per una donna poco dopo le 12 di oggi vicino all’autostazione di Udine.

Secondo una prima ricostruzione, una volta scesa da un autobus della linea 4, è stata urtata – per cause in corso di accertamento – da una vettura in transito, che con lo specchietto ha incocciato sul braccio.

Nell’impatto, la donna è rimasta ferita. Sul posto, per rilievi e viabilità, la polizia locale di Udine. Registrati rallentamenti per il traffico veicolare.

