Il fattorino in ospedale dopo lo scontro con l’auto a Udine.

Attimi di paura questa mattina per un incidente a Udine. Un fattorino che consegna la posta per conto di una ditta privata è stato centrato da un’auto nella frazione di Cussignacco. È accaduto poco dopo le 9 fra le vie Vicenza e Veneto.

Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è stato coinvolto un motociclista di 26 anni, finito a terra dopo l’impatto. Ferito, è stato trasportato nell’ospedale di Udine, ma non verserebbe in gravi condizioni.

Oltre al personale sanitario del 118, sul posto sono giunti per i rilievi gli uomini della polizia locale di Udine.

