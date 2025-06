Guidano con patente falsa e non è la prima volta: due denunciati

Beccati alla guida con patente falsa.

Nei giorni scorsi, durante i controlli della Polizia locale di Udine, due automobilisti sono stati denunciati per aver esibito una patente falsa e per aver guidato pur non essendo in possesso dei requisiti. Entrambi sono risultati recidivi e sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per reati che assumono rilevanza penale in caso di reiterazione nel biennio.

Il primo episodio è avvenuto in viale XXIII Marzo, dove gli agenti hanno fermato il conducente colombiano di una Opel Astra. Alla richiesta dei documenti, l’uomo ha presentato una patente internazionale contraffatta. Dai successivi accertamenti è emerso che il soggetto era già stato sanzionato in passato la stessa motivazione: una recidiva che ha fatto scattare la denuncia per falso documentale e guida reiterata senza patente.

Un secondo intervento in via Pozzuolo ha portato alla denuncia di un cittadino egiziano, alla guida di un furgone Toyota con targa polacca e con a bordo otto passeggeri stranieri. Anche in questo caso, la patente egiziana mostrata ai controlli è risultata non conforme ai modelli riconosciuti, grazie agli strumenti in dotazione alla pattuglia. Anche per lui è emersa una precedente violazione per guida senza patente risalente agli ultimi due anni. L’uomo è stato quindi denunciato per uso di documento falso e guida senza patente reiterata nel biennio.