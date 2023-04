Dopo l’incidente, abbandona l’auto dentro la galleria e se ne va

Incidente in galleria, abbandona l’auto e se ne va.

Abbandona l’auto dentro la galleria dopo l’incidente e se ne va. La polizia locale di Cellina-Meduna è intervenuta in seguito a un incidente avvenuto martedì 25 aprile alle 8 all’interno della galleria che porta in Val Colvera. Dopo aver ricevuto una chiamata di soccorso, gli agenti si sono recati immediatamente sul luogo dell’incidente, dove hanno scoperto un’auto incidentata abbandonata dal conducente all’interno della galleria, in posizione pericolosa e poco visibile.

Attualmente non è ancora chiara la dinamica dell’incidente e si sta ricostruendo l’accaduto per determinare se fossero coinvolti altri mezzi. In ogni caso, la macchina è stata rimossa dal luogo dell’incidente tramite carro attrezzi e il manto stradale è stato ripulito. L’autista è destinato a subire pesanti sanzioni a causa del suo comportamento.