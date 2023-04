A Bannia conto alla rovescia per la realizzazione della rotatoria

Prosegue l’iter per la rotatoria di Bannia.

Prosegue l’iter per la realizzazione della nuova rotatoria che insisterà sulla SP 6 ed SP 21 a Bannia, frazione di Fiume Veneto, in luogo dell’attuale incrocio tra via San Vito e via Manzoni. L’opera, in delegazione amministrativa a FVG Strade dalla Regione Friuli Venezia Giulia per un importo di 1 milione e 350 mila euro, è attesa da quasi vent’anni e andrà a risolvere una criticità sulla viabilità locale e provinciale.

“Grazie alla continuità amministrativa che i cittadini hanno deciso con il voto – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Roberto Corai – ci siamo nuovamente attivati sul tema. Lo scorso 27 aprile, insieme al sindaco Jessica Canton, all’assessore Alessandro Arnoldi e agli uffici comunali, abbiamo accolto, per un incontro tecnico, Stefano Del Do di FVG Strade e i progettisti della società che sta concludendo l’iter necessario per poter procedere alla realizzazione dell’opera.

E’ stata l’occasione per definire dei particolari di dettaglio, tra cui quelli inerenti la pista ciclabile e i sottoservizi. Verrà posizionata una nuova pensilina per gli utenti del trasporto pubblico locale, accogliendo una richiesta contenuta in una petizione depositata da alcuni cittadini di Bannia, petizione che abbiamo voluto da subito sostenere.

Grazie anche al proficuo rapporto che si è instaurato negli anni tra Comune di Fiume Veneto e FVG Strade – conclude l’assessore Corai – l’iter sta procedendo agilmente, secondo uno spirito di collaborazione che sarà fondamentale anche in fase di cantiere, al fine minimizzare i disagi derivati dai lavori al traffico veicolare”.