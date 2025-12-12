Scuola aperta a Udine, alla scoperta dei corsi dello Ial Fvg

Allo Ial Fvg di Udine appuntamento con Scuola Aperta.

La giornata di Scuola Aperta a Udine il 13 dicembre, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17) diventano quest’anno un vero e proprio viaggio attraverso i percorsi di Ial Fvg. Un percorso tematico, “Natale a…”, accompagnerà studenti e famiglie alla scoperta di tendenze, usi e costumi di città europee e del mondo, collegando ogni laboratorio a una destinazione simbolica.

Nei laboratori di benessere, la classe di estetica proporrà un itinerario in Oriente, con dimostrazioni dedicate a massaggi e trattamenti corpo. La prima benessere, nei laboratori di acconciatura, si ispirerà invece a una città internazionale per proporre un’acconciatura sleek, abbinabile a outfit, make up grafico e manicure. Un gruppo di allievi dell’area digitale mostrerà come programmare un viaggio dalla partenza all’arrivo attraverso software professionali.

Gli studenti dell’area ristorazione ricreeranno atmosfere di viaggio a tavola: in sala saranno allestite mise en place dedicate a “colazione all’inglese e all’italiana”, con bevande preparate dagli allievi; la cucina realizzerà piatti dolci e salati ispirati al tema.

Durante le giornate sarà possibile conoscere l’offerta triennale e i percorsi quadriennali Valditara, in linea con le nuove indicazioni nazionali. A Udine si possono ottenere informazioni dettagliate non solo sui corsi per cameriere di sala bar, cuoco, acconciatore ed estetista, ma anche sui quadriennali Valditara di Tecnico per lo sviluppo del turismo internazionale (che sarà attivato nel settembre prossimo) e Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale, che consentono l’accesso diretto agli ITS Academy.

“I nostri percorsi – afferma il direttore Gabriele De Simone – offrono ai ragazzi un’esperienza formativa concreta, integrando teoria, laboratori e azienda. I percorsi quadriennali Valditara rafforzano il legame con il territorio e preparano a competenze reali richieste dal mondo del lavoro”.

Maggiori informazioni e iscrizioni su www.ialweb.it.