Udine, arrestate due donne per droga e rapine: condannate a oltre 5 anni di carcere

Due arresti a Udine.

La Polizia di Stato di Udine ha tratto in arresto due cittadine italiane, rispettivamente di 32 e 53 anni, domiciliate nel capoluogo friulano, in esecuzione di distinti ordini di carcerazione. Le due donne dovranno scontare pene complessive per oltre cinque anni di reclusione, a seguito di condanne definitive per gravi reati.

L’operazione è stata condotta nel corso dello scorso fine settimana dalla Squadra Mobile della Questura di Udine. La più giovane, 32 anni, è stata riconosciuta colpevole di reati in materia di stupefacenti commessi nel 2020. Per lei è stata disposta una pena di circa tre anni di carcere.

La seconda donna, 53enne, dovrà invece espiare una condanna a due anni e due mesi di reclusione. A suo carico sono state accertate due rapine avvenute a Trieste nel biennio 2023-2024, una delle quali aggravata dall’uso di un’arma: un coltello a serramanico utilizzato durante l’azione criminale. Terminate le formalità di rito, entrambe le arrestate sono state condotte presso la casa circondariale di Trieste, dove sconteranno le rispettive pene.