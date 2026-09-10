Maltempo a Udine, danni alla scuola dell’infanzia: bambini trasferiti alla Pascoli

Le forti piogge della notte e della mattinata hanno provocato infiltrazioni d’acqua nella scuola dell’infanzia D’Artegna a Udine, rendendo necessaria la sospensione delle attività didattiche per oggi, giovedì, e domani, venerdì. Dal lunedì 14 settembre i 69 bambini e bambine del plesso saranno temporaneamente accolti nella vicina scuola Pascoli.

Le infiltrazioni si sono verificate dalla copertura dell’edificio e hanno provocato il distacco e la caduta di alcune porzioni dei pannelli in cartongesso del controsoffitto, nell’area dell’ingresso. L’acqua ha causato anche piccoli allagamenti.

La situazione è stata segnalata tempestivamente dalla dirigente scolastica alle famiglie. I bambini non hanno quindi potuto accedere ai locali e svolgere le attività didattiche nella giornata di oggi.

Sopralluogo e messa in sicurezza

Subito dopo sono intervenuti i tecnici dell’Amministrazione comunale, che hanno effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni dell’edificio. D’intesa con la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo V Sara Cuomo, è stata disposta la sospensione delle attività anche per la giornata di venerdì, così da consentire la messa in sicurezza della struttura, valutare gli interventi necessari e avviarli.

Per garantire la continuità del servizio educativo in condizioni di sicurezza, da lunedì 14 settembre i 69 alunni saranno trasferiti temporaneamente nella vicina scuola Pascoli, dove potranno riprendere regolarmente le attività. L’edificio di via D’Artegna resterà interdetto fino al completo ripristino delle normali condizioni di agibilità e sicurezza.