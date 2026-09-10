Omicidio a Percoto, va a trovare il padre in casa di riposo e lo accoltella

È Giuliano Fedele, 91 anni, residente a Manzano, l’uomo ucciso nella tarda mattinata di oggi nella casa di riposo di Percoto, frazione di Pavia di Udine. A colpirlo sarebbe stata la figlia di 61 anni, che era andata a trovarlo durante l’orario di visita.

Secondo le prime informazioni, la donna avrebbe accoltellato il padre all’interno della struttura, in un momento in cui non ci sarebbero state altre persone presenti. L’anziano, ospite della casa di riposo, era affetto da una lieve forma di demenza senile.

Dopo aver lasciato la struttura, la 61enne si è recata dai carabinieri e ha riferito quanto accaduto. I militari hanno quindi contattato la casa di riposo e sono intervenuti con diverse pattuglie, trovando il 91enne già morto.

Le indagini sulla dinamica e il movente

L’omicidio sarebbe avvenuto dopo le 10, durante l’orario di visita della mattina. I carabinieri del Comando provinciale di Udine stanno ricostruendo le circostanze dell’accaduto e stanno verificando quanto riferito dalla donna.

Gli investigatori stanno inoltre cercando di chiarire il possibile movente. Secondo quanto riporta l’Ansa, tra gli elementi al vaglio ci sarebbero anche alcune difficoltà economiche. Entrambi i genitori della 61enne sono ospiti della struttura, anche se la madre vive in un’altra stanza e, secondo le prime informazioni, non avrebbe assistito a quanto accaduto.

Gli accertamenti sono coordinati dalla Procura di Udine e proseguono per ricostruire con precisione la dinamica e chiarire tutti gli elementi della vicenda.