Desirée e Noemi, oltre 300 donazioni per la famiglia dopo la tragedia sulla Pontebbana

10 Settembre 2026

Foto di Alessia Pilotto

di Alessia Pilotto

Sono già più di 300 le persone che hanno partecipato alla raccolta fondi online per sostenere la famiglia di Desirée e Noemi Schiavo, le due sorelline di 4 e 11 anni che hanno perso la vita il 23 agosto nell’incidente sulla Pontebbana. La raccolta ha raggiunto quasi i 16mila euro.

L’iniziativa è stata lanciata su GoFundMe da Debora Di Muro con l’obiettivo di aiutare i familiari delle bambine in questo momento così difficile.

Niente potrà colmare questo vuoto – scrive l’organizzatrice – ma possiamo stare vicini alla loro famiglia con un gesto concreto. Abbiamo aperto questa raccolta fondi per sostenerli in questo momento così difficile”. “Donare – continua – è un modo per dire: ‘non siete soli'”.

La raccolta fondi per la famiglia di Desirée e Noemi è attiva su GoFundMe al link: https://www.gofundme.com/f/desiree-e-noemi

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