Udine, scuole chiuse per i seggi: dagli Ikebana agli Sbilf, successo per i laboratori dei bambini

Si è chiusa con un bilancio decisamente positivo la mattinata di attività educative, culturali e laboratoriali organizzata dal Comune di Udine lunedì 23 marzo. L’occasione è stata la sospensione delle lezioni dovuta all’utilizzo di numerose scuole cittadine come seggi elettorali.

Per la prima volta, l’amministrazione comunale ha proposto un programma straordinario di iniziative dedicate a famiglie e bambini, con l’obiettivo di offrire un’opportunità formativa alternativa. La risposta è stata entusiasta: tutte le attività hanno registrato grande interesse, coinvolgendo complessivamente 230 persone.

Dalla Ludoteca alla Biblioteca: i numeri del successo

Il piano straordinario ha visto protagonisti i principali servizi cittadini. La Ludoteca di Udine, aperta in via eccezionale, ha fatto registrare 45 accessi, confermandosi punto di riferimento ricreativo. Grande partecipazione anche alla Biblioteca Civica “V. Joppi” – Sezione Ragazzi, dove il laboratorio di Ikebana (arte giapponese della composizione floreale) ha raccolto 51 iscritti, mentre le letture animate di “Spuntino di storie” hanno coinvolto decine di piccoli lettori grazie al prezioso lavoro dei volontari.

Musei: tra biodiversità e leggende friulane

I Musei cittadini hanno registrato il “tutto esaurito” con proposte mirate alla fascia 6-10 anni. Al Museo di Storia Naturale, i laboratori “Blu Natura” (fotografia e biodiversità) e “Dalla vacca al formaggio” hanno coinvolto rispettivamente 32 e 33 bambini. Al Museo Etnografico, l’apertura straordinaria dedicata agli Sbilf — le leggendarie creature dei boschi friulani — ha richiamato ben 69 partecipanti, unendo il fascino del folklore alla scoperta del territorio e della cultura locale.

Un nuovo modello di supporto alle famiglie

L’iniziativa è stata un test importante per supportare i genitori durante le chiusure scolastiche extra-calendario, dimostrando come i servizi culturali possano offrire occasioni concrete di crescita. Come sottolineato dall’assessore all’Istruzione e Cultura Federico Pirone: “Siamo molto contenti della risposta delle famiglie, che convalida la qualità delle proposte dei nostri musei, della biblioteca e della ludoteca. È una strada che vogliamo continuare a percorrere“.