Casarsa, cresce l’attesa per la 78ª Sagra del Vino: annunciate le date e le prime novità

A Casarsa della Delizia fervono i preparativi per la 78ª edizione della storica Sagra del Vino, che si svolgerà dal 23 aprile al 4 maggio. La manifestazione, promossa dalla Città di Casarsa della Delizia e dalla Pro Loco insieme alla Cantina Conegliano Vittorio Veneto Casarsa, gode del patrocinio della Regione FVG e di Promoturismo FVG.

Un importante riconoscimento di prestigio segna l’edizione di quest’anno: se lo scorso anno il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy era stato assegnato alla selezione Filari di Bolle, per il 2026 il sigillo ministeriale è stato esteso all’intera manifestazione.

La Serra dei Limoni e il nuovo cuore della Sagra

La principale innovazione logistica riguarda l’ex limonaia nel giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich. La struttura, recuperata dall’Amministrazione comunale nell’ambito del progetto PSR “Paîs di rustic amour”, è stata ufficialmente denominata Serra dei Limoni e diventerà la sede di tutte le degustazioni e degli incontri enogastronomici.

Questi appuntamenti vedranno la collaborazione con Pordenone ArtandFood, realtà nata per promuovere la qualità del Friuli Occidentale attraverso il coinvolgimento di chef e professionisti del settore. Parallelamente, il giardino di Palazzo Burovich diventerà il fulcro delle attività per famiglie, con laboratori e animazioni dedicate ai più piccoli.

“Stiamo costruendo un programma che unisce tradizione e innovazione – dichiara il presidente della Pro Casarsa, Antonio Tesolin insieme al sindaco Claudio Colussi -. Valorizziamo luoghi simbolici come la Serra dei Limoni per offrire un’esperienza coinvolgente, potenziando l’aspetto popolare della kermesse anche grazie a nuove collaborazioni e al rafforzamento delle attività per le famiglie nel giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich”.

Anteprime tra musica rock e arte fotografica

Prima dell’apertura ufficiale, la Sagra sarà anticipata da alcuni eventi. Giovedì 16 aprile, alle ore 20.45, il Teatro Pier Paolo Pasolini ospiterà il concerto “Padre, Figlio e spirito Rock”, un viaggio musicale tra pop e rock arrangiato per due chitarre dai musicisti Romano e Gianni Zongaro, con la partecipazione di Paolo Scodellaro, Francesco Zanelli e la voce narrante di Tony Sette (ingresso € 10, biglietti disponibili presso la segreteria Pro Casarsa).

Sabato 18 aprile sarà invece inaugurata, presso la sala espositiva dell’ex Municipio, la mostra fotografica “Paesi di temporali e di primule – Autoritratto fotografico di un territorio tra memorie e presente”, curata dal Circolo Fotografico F64.

Filari di Bolle: al via i lavori della giuria

Punto cardine della kermesse si conferma “Filari di Bolle”, la selezione dei migliori spumanti del Friuli Venezia Giulia organizzata dalla Pro Casarsa, dal Comune e dall’AIS FVG, in collaborazione con il Consorzio UNI.DOC FVG, l’Associazione Città del Vino, Onav, Assoenologi e il Consorzio Tutela Doc Fvg, con il sostegno di Banca 360 FVG.

L’iniziativa mira a valorizzare l’eleganza delle bollicine regionali sui mercati internazionali. I lavori della giuria, composta da esperti, ristoratori e giornalisti, si terranno l’8 aprile a Palazzo Burovich de Zmajevich. I vincitori saranno proclamati sabato 25 aprile alle ore 18.00 durante la cerimonia inaugurale della Sagra. Le cantine interessate possono iscriversi entro il 3 aprile consultando il regolamento su www.procasarsa.org.