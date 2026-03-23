Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 24 marzo

Per martedì 24 marzo, il meteo in Friuli Venezia Giulia si presenta al mattino con cielo sereno o poco nuvoloso, caratterizzato da qualche velatura in quota. Nelle prime ore della giornata soffierà un vento debole o moderato da nordest, mentre nel pomeriggio tenderà a disporsi da ovest o nordovest; nel corso della giornata, soprattutto sulle zone montane, il cielo potrà diventare da poco nuvoloso a variabile.

Le temperature in pianura saranno comprese tra 2 e 6 °C nei valori minimi e tra 17 e 20 °C nei massimi, mentre lungo la costa si registreranno minime tra 6 e 9 °C e massime tra 14 e 16 °C; in quota si prevedono circa -2 °C a 2000 metri e intorno ai 7 °C a 1000 metri.