Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 24 marzo

23 Marzo 2026

di Redazione

Per martedì 24 marzo, il meteo in Friuli Venezia Giulia si presenta al mattino con cielo sereno o poco nuvoloso, caratterizzato da qualche velatura in quota. Nelle prime ore della giornata soffierà un vento debole o moderato da nordest, mentre nel pomeriggio tenderà a disporsi da ovest o nordovest; nel corso della giornata, soprattutto sulle zone montane, il cielo potrà diventare da poco nuvoloso a variabile.

Le temperature in pianura saranno comprese tra 2 e 6 °C nei valori minimi e tra 17 e 20 °C nei massimi, mentre lungo la costa si registreranno minime tra 6 e 9 °C e massime tra 14 e 16 °C; in quota si prevedono circa -2 °C a 2000 metri e intorno ai 7 °C a 1000 metri.

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