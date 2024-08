Sabato 17 agosto alle 21 serata musicale nel cortile storico di Palazzo Clabassi, a Udine

In occasione del centenario dell’istituzione della Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia, sabato 17 agosto, alle 21, nel cortile storico di Palazzo Clabassi (in via Zanon, a Udine), si terrà un concerto interamente dedicato a Mozart dal titolo ‘Una serata con Amadè‘.

Protagonista sarà l’orchestra Camerata Strumentale Italiana, diretta dal suo fondatore Fabrizio Ficiur, con tre ospiti eccezionali, i solisti spagnoli di fama internazionale Pedro Vicente Alamà al clarinetto, Aitor Llimerà all’oboe e Miguel Puchol al fagotto.

In programma i Divertimenti per archi, il concerto per oboe e orchestra, il concerto per fagotto e orchestra e le variazioni di Danzi su un tema del Don Giovanni di Mozart. L’evento è organizzato dal Ministero della Cultura e dalla Camerata Strumentale Italiana con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e col patrocinio dell’Istituto Internazionale di Studi sui Diritti dell’Uomo e della Pro Loco Risorgive Medio Friuli di Bertiolo A.P.S.

In caso di maltempo, il concerto si terrà nella chiesa di San Pietro Martire; l’ingresso è libero. Qui il programma completo.