Donne e medici insieme in passerella: a Udine la sfilata Andos che trasforma la malattia in speranza, con proposta di matrimonio.

Una serata di eleganza e coraggio, con tanto di proposta di matrimonio in passerella, ha illuminato piazza Libertà, dove l’Andos di Udine ha organizzato una sfilata speciale per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno. Domenica 21 settembre, 28 donne che stanno affrontando o hanno affrontato un percorso oncologico e tre medici del CRO di Aviano e dell’ASUFC di Udine hanno sfilato indossando abiti d’alta moda firmati Atelier Emé, trasformando la passerella in un messaggio di rinascita.

L’evento, dal titolo “Ieri, oggi, domani… il fascino siamo noi! Perché cancro sia solo una parola e non una sentenza”, ha celebrato la forza femminile e il rapporto di fiducia tra pazienti e medici, fondamentale per affrontare la malattia. A rendere la serata ancora più suggestiva le note della violinista Anna Nash, le coreografie del gruppo Terra Caliente e la partecipazione della giovane promessa della ginnastica artistica Tara Dragas, madrina dell’iniziativa.

La proposta di matrimonio in passerella.

Non sono mancati momenti emozionanti, come la proposta di matrimonio a sorpresa in passerella: davanti a un pubblico emozionato e commosso, un fidanzato ha scelto il palcoscenico della passerella per dichiarare il suo “per sempre”: in ginocchio, con l’anello in mano, ha chiesto alla sua compagna di sposarlo.

E poi il contributo degli studenti dello IALFVG, che hanno curato acconciature e make-up. La presidente di Andos Udine, Mariangela Fantin, ha sottolineato il significato profondo della manifestazione: “Vedere insieme donne operate al seno e i loro medici significa raccontare una storia di fiducia, coraggio e speranza. Dopo la malattia si può tornare a sentirsi belle, forti e protagoniste della propria vita”.

La serata, impreziosita dalla presenza di numerose autorità e sostenuta da imprese e associazioni locali, si è conclusa con la consegna di una targa a tutte le modelle, sigillando un evento che unisce moda, solidarietà e un potente invito alla prevenzione.