Una donna di 36 anni caduta da cavallo soccorsa a Sauris.

Caduta da cavallo a Sauris, donna in gravi condizioni: tramite Nue112 la Sores ha ricevuto una chiamata per una donna caduta da cavallo poco dopo le 12.30 di oggi, martedì 23, vicino al centro sportivo di Sauris, lungo una pista forestale.

Attivate la stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino, l’ambulanza e l’elisoccorso regionale. Sul posto si sono portati subito i soccorritori presenti in paese che, assieme ai sanitari dell’ambulanza, hanno soccorso una 36enne del posto con trauma cranico e dorsale.

La donna è stata imbarellata e caricata sull’ambulanza giunta nei suoi pressi e condotta direttamente a Tolmezzo in quanto l’elicottero era impegnato su un altro scenario. Hanno preso parte alle operazioni tre soccorritori. Operazioni concluse intorno alle 13.30.