Udine alza la guardia per Natale: steward in centro e controlli rafforzati

Udine, Natale in sicurezza: le nuove misure.

Le strade del centro di Udine saranno più sorvegliate durante le festività natalizie grazie all’impiego di steward d’area della Confcommercio. L’iniziativa rientra nel piano sicurezza predisposto per il periodo dal 20 dicembre al 10 gennaio, approvato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La novità è resa possibile da una recente modifica del regolamento regionale, che consente alle associazioni di categoria, anziché solo ai singoli esercizi commerciali, di accedere a finanziamenti per la gestione di personale dedicato alla sicurezza. Gli steward impiegati saranno otto e opereranno prevalentemente nelle ore serali e durante i fine settimana, quando l’afflusso di persone in centro è maggiore.

Piano sicurezza integrato

Il piano sicurezza per le festività prevede un rafforzamento dei controlli nel centro storico, oltre alle “zone rosse” e un incremento delle pattuglie delle forze dell’ordine. Gli steward agiranno come punti di riferimento sul territorio, collaborando con le autorità per monitorare gli eventi e prevenire situazioni di rischio.

Capodanno in piazza Primo Maggio

Particolare attenzione è riservata all’evento di Capodanno in piazza Primo Maggio. Saranno introdotte misure specifiche per garantire la sicurezza dei partecipanti, tra cui il divieto di utilizzare contenitori in vetro e l’installazione di un sistema di conteggio degli ingressi per evitare affollamenti eccessivi. I dettagli operativi saranno definiti in un prossimo incontro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.