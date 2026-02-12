Paolo Buzzi aveva 59 anni.

Si chiamava Paolo Buzzi, aveva 59 anni e viveva a Bordano l’uomo che ha perso la vita nella tarda serata di martedì 10 febbraio in un tragico incidente stradale avvenuto lungo l’ex strada provinciale 36, tra l’abitato di Braulins, nel territorio di Trasaghis, e il suo paese.

Secondo le prime ricostruzioni, Buzzi stava rientrando a casa viaggiando in direzione Bordano, proveniente da Trasaghis. Per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo dell’auto: il veicolo ha superato il guardrail ed è finito fuori strada, andando a schiantarsi violentemente contro un albero. L’impatto è stato devastante e non gli ha lasciato scampo.

I sanitari, giunti rapidamente sul posto, hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo dall’abitacolo, ridotto a un ammasso di lamiere.

Paolo Buzzi era molto legato a Bordano, il “paese delle farfalle”, dove la madre era originaria e dove era arrivato da giovane insieme alla famiglia. Qui aveva scelto di vivere nella casa paterna. Libero professionista nel settore dell’edilizia, nel tempo libero Buzzi partecipava alle attività del gruppo alpini. Lascia due figli, Andrea e Alessandro.

L’ultimo saluto avverrà sabato 14 febbraio alle ore 11, con un momento di raccoglimento nella Sala del Commiato della casa funeraria Benedetto di Gemona, in via Comugne 7.