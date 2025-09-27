Udine rafforza i legami internazionali: incontro tra il sindaco De Toni e l’ex prima ministra della Polonia Hanna Suchocka.

Il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ha accolto a Palazzo D’Aronco Hanna Suchocka, già prima ministra e attuale ministra della giustizia della Polonia, prima donna a guidare il governo del Paese e oggi ambasciatrice della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede.

L’incontro rappresenta un momento di grande valore simbolico e istituzionale per la città, che nelle ultime settimane ha consolidato i rapporti con la Polonia anche attraverso la firma dell’accordo di amicizia con Tarnów, il cui sindaco è stato ospite dell’ultima edizione di Friuli Doc.

“Udine – ha dichiarato il sindaco De Toni – è una città che guarda con convinzione all’Europa e al mondo. L’incontro con l’ambasciatrice Hanna Suchocka conferma la volontà di rafforzare un dialogo costruttivo con l’Europa, tra cui la Polonia, Paese strategico per gli equilibri europei. In un contesto segnato da conflitti e tensioni, la nostra comunità sente la responsabilità di farsi promotrice di relazioni di amicizia e cooperazione, affinchè i valori di pace, democrazia e solidarietà restino al centro dell’agenda politica europea”.