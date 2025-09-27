Calcio e basket insieme per portare in alto i colori di Pordenone

Calcio e basket di Pordenone condividono il quartier generale e la missione: portare il più in alto possibile i colori della città.

Anche in questa stagione calcio e basket di Pordenone condividono il quartier generale (il centro De Marchi) e ovviamente la missione: portare il più in alto possibile i colori della città (il nero-verde e il bianco-rosso) insieme alle due dirigenze, alle squadre e ai settori giovanili, con le istituzioni, gli sponsor e tutti i tifosi.

Per rilanciare questo gemellaggio cittadino, alla vigilia dell’esordio nel campionato di B Interregionale del Sistema Basket e della quinta giornata di Eccellenza per il Pordenone Fc, i due capitani Alberto Filippini e Davide Bozzetto si sono incontrati al De Marchi per farsi l’in bocca al lupo per l’annata e in particolare per i rispettivi impegni casalinghi di domani, domenica 28: alle 15.30 Pordenone-Kras allo stadio Bottecchia, alle 18 Sistema Basket-Jadran Trieste al PalaCrisafulli.

I due capitani hanno posato anche per uno shooting “tutto pordenonese” e registrato un video – pubblicato sui social – per entrambe le tifoserie. “In attesa di diventare nel 2027 Capitale della Cultura, di cui portiamo orgogliosamente il logo sulle nostre maglie, vogliamo essere Capitale dello sport – è il messaggio di Filippini e Bozzetto –. Con tutti i nostri affezionati sostenitori, che saranno sempre più numerosi e uniti, allo stadio come al palazzetto”.