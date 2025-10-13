Stop agli accessi abusivi: sigillato uno stabile in via Bertaldia

Chiuso un edificio di via Bertaldia dopo le segnalazioni dei residenti.

Questo pomeriggio, su impulso dell’assessora alla Polizia Locale Rosi Toffano, è stato effettuato un intervento di messa in sicurezza e chiusura degli accessi di uno stabile abbandonato in via Bertaldia, a Udine. L’iniziativa è nata a seguito delle segnalazioni dei residenti, preoccupati per accessi abusivi che avevano generato un senso di insicurezza nel quartiere. Sul posto erano presenti l’assessora Toffano, il commissario Dri e alcuni agenti della Polizia Locale.

Lo stabile, di proprietà privata e risalente a un’epoca antica, è abbandonato da circa trent’anni. Con l’ausilio di una ditta esterna specializzata, la Polizia Locale ha provveduto a inchiodare assi di legno per impedire l’ingresso, che in una fase successiva sarà definitivamente murato.

“Sicurezza e decoro urbano sono aspetti fondamentali per questa Amministrazione – dichiara l’assessora Toffano –. Per questo intervento abbiamo collaborato strettamente con il servizio di edilizia privata e urbanistica, sotto la supervisione dell’assessore competente Andrea Zini. Interventi come questo sono essenziali per contrastare il degrado e prevenire situazioni che possano generare insicurezza tra i cittadini. La collaborazione con i residenti e la tempestività nell’agire rappresentano la strada giusta per garantire quartieri più vivibili e sicuri”.