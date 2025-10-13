Stop agli accessi abusivi: sigillato uno stabile in via Bertaldia

13 Ottobre 2025

di Paola Tissile

Chiuso un edificio di via Bertaldia dopo le segnalazioni dei residenti.

Questo pomeriggio, su impulso dell’assessora alla Polizia Locale Rosi Toffano, è stato effettuato un intervento di messa in sicurezza e chiusura degli accessi di uno stabile abbandonato in via Bertaldia, a Udine. L’iniziativa è nata a seguito delle segnalazioni dei residenti, preoccupati per accessi abusivi che avevano generato un senso di insicurezza nel quartiere. Sul posto erano presenti l’assessora Toffano, il commissario Dri e alcuni agenti della Polizia Locale.

Lo stabile, di proprietà privata e risalente a un’epoca antica, è abbandonato da circa trent’anni. Con l’ausilio di una ditta esterna specializzata, la Polizia Locale ha provveduto a inchiodare assi di legno per impedire l’ingresso, che in una fase successiva sarà definitivamente murato.

Sicurezza e decoro urbano sono aspetti fondamentali per questa Amministrazione – dichiara l’assessora Toffano –. Per questo intervento abbiamo collaborato strettamente con il servizio di edilizia privata e urbanistica, sotto la supervisione dell’assessore competente Andrea Zini. Interventi come questo sono essenziali per contrastare il degrado e prevenire situazioni che possano generare insicurezza tra i cittadini. La collaborazione con i residenti e la tempestività nell’agire rappresentano la strada giusta per garantire quartieri più vivibili e sicuri”.

