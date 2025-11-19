Storie di Alternanza a Udine: ecco quali sono le scuole vincitrici

Zanon e Marinelli premiati per “Storie di Alternanza” a Udine

L’It Zanon per gli istituti tecnici e il Marinelli per la categoria Licei. Sono i vincitori, per la provincia di Udine, del “Premio storie di alternanza e competenza“, il premio che Unioncamere, tramite le Camere di Commercio, conferisce ai migliori video racconti fatti dagli studenti relativamente ai propri percorsi per le competenze trasversali.

La cerimonia, con la consegna dei maxi assegni da 900 euro per ciascuna scuola, si è tenuta nella sede udinese della Cciaa, in Sala Gianni Bravo. Per la provincia di Pordenone, la premiazione avverrà domattina giovedì 20 novembre alle 10.30, in palazzo Montereale Mantica, alla presenza del vicepresidente camerale Michelangelo Agrusti.

I due progetti vincitori.

A Udine, lo Zanon ha vinto con il video “Imprenditorialità e Csr”, mentre il Marinelli con “Next generation goals”. Il primo ha raccontato il percorso fatto dagli studenti delle quinte sul valore dell’imprenditorialità, non solo economico, ma anche ambientale e sociale. Nel secondo, le studentesse del liceo hanno scelto il linguaggio della danza contemporanea per lanciare un messaggio di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

“Due progetti molto diversi, ma entrambi originali e importanti per il percorso di crescita degli studenti”, ha commentato il presidente del Comitato imprenditoria giovanile della Camera di Commercio Pn-Ud Luca Rossi, che ha consegnato i premi in Sala Bravo.