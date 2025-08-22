Striscione contro la società, l’Udinese deposita un esposto in Procura

Lo striscione era apparso nella notte tra l’8 e il 9 agosto all’esterno dello stadio dell’Udinese.

Udinese Calcio S.p.A. comunica di aver depositato presso la Procura della Repubblica di Udine un esposto relativo a un episodio avvenuto nella notte tra l’8 e il 9 agosto 2025, quando, all’esterno del Bluenergy Stadium, è stato affisso uno striscione contenente messaggi diffamatori e minatori nei confronti della proprietà e della dirigenza.

La società ribadisce di rispettare pienamente il diritto di critica e di libera espressione da parte dei tifosi, purché nel rispetto delle leggi e dei valori sportivi. Tuttavia, non possono essere tollerati comportamenti che travalicano questi limiti, rischiando di danneggiare l’immagine del club e della tifoseria che ha sempre dimostrato serietà e comportamenti corretti.

Udinese Calcio confida nell’operato delle Autorità competenti affinché vengano individuati i responsabili e sottolinea la propria volontà di perseguire ogni episodio simile nelle sedi opportune, per garantire un ambiente sicuro e rispettoso dentro e fuori dallo stadio.