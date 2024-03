Successo a Udine per lo Student Day, oltre 8mila gli iscritti

In tantissimi per lo Student Day dell’Università di Udine.

Grande successo per l’edizione 2024 dello Student Day che chiude le sue quattro giornate dedicate all’orientamento degli studenti delle scuole superiori con un bilancio complesso di oltre 8mila iscritti. Aula stracolma anche per l’inaugurazione dell’ultimo weekend per ascoltare il saluto del rettore Roberto Pinton: “Vogliamo costruire il vostro e il nostro futuro insieme. Il mio augurio è quello di trovare la vostra strada: noi siamo qua per accompagnarvi in questo fondamentale percorso di vita”. Coordinati dalla delegata del rettore per i servizi di orientamento e tutorato, Laura Rizzi, sono poi seguiti i saluti di Rachele Ughetti, presidente del Consiglio degli studenti, ha invitato i ragazzi a “usare queste giornate non soltanto per conoscere i corsi di studio ma anche per testare la vita da studenti parlando con i tutor e i rappresentanti per capire cosa significa far parte di una comunità studentesca”.

Stefano Zannier, assessore regionale alle risorse agroalimentari forestali e ittiche, presente allo Student Day per un’iniziativa specifica organizzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia sul tema delle risorse agroambientali che ha visto oltre 170 partecipanti dagli istituti agrari di Pozzuolo, Tolmezzo e Spilimbergo, ha voluto salutare la platea sottolineando la pari dignità di ogni percorso di studio e la capacità dell’ateneo friulano di dare il massimo in ogni singolo settore e auspicando la nascita di figure professionali proattive per portare nel mondo del lavoro freschezza e vitalità.

Il programma di sabato 16 marzo.

Lo Student Day chiuderà i battenti sabato 16 marzo al polo scientifico in via delle Scienze 206 a Udine, dove sono in programma le presentazioni dei corsi di laurea e dei servizi agli studenti, i banchetti lungo i corridoi con tutte le informazioni su didattica e vita universitaria, gli ultimi laboratori e simulazioni di test di ingresso. In particolare, alle 9.30 la Regione Friuli Venezia Giulia organizza un incontro dal titolo “Orientarsi nella scelta: la capacità di sapersi orientare nel prendere una decisione, i presupposti di una buona scelta, dalla conoscenza di sé alle opportunità del territorio, i servizi gratuiti che la Regione mette a disposizione per auto orientarsi”, mentre il dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche organizza un laboratorio di Matematica.

Alle 10.30 ci saranno una demo dei laboratori di informatica, un laboratorio-quiz su nozioni generali e tecniche di ambito economico, alle 11.30 il processo penale simulato e la visita guidata ai laboratori del Lab Village dell’area di Scienze agro alimentari ambientali animali. Alle 12 il dipartimento di Medicina prevede attività su come affrontare in modo efficace il test di ammissione alle lauree sanitarie e allo stesso orario sono previsti gli anticipi di test per Diritto per le imprese e le istituzioni e Giurisprudenza.

Sono già un centinaio i genitori iscritti all’incontro, in programma alle 11,in cui il personale che si occupa di orientamento, la psicologa di ateneo e Daniele Fedeli, professore di Didattica e pedagogia speciale, risponderanno alle domande più frequenti che un genitore si pone nel momento del passaggio scuola università e forniranno utili strumenti per supportare i figli. Sarà anche fornita una panoramica legata a quelli che sono i servizi dell’Università di Udine e il sistema di tassazione e diritto allo studio. L’8 maggio lo Student Day si sposterà a Pordenone, il 9 a Gorizia e il 10 a Gemona del Friuli.