Guglielmo Vicario grande protagonista nella vittoria dell’Europa League.

L’Europa League parla anche friulano grazie a Guglielmo Vicario, che ha messo la firma su uno dei trionfi più prestigiosi del Tottenham Hotspur. Il portiere udinese è stato decisivo tra i pali nella finale vinta 1-0 contro il Manchester United. Lo scenario è quello dello stadio San Mamés di Bilbao, teatro di una sfida intensa e ricca di emozioni.

La rete della vittoria è arrivata allo scadere del primo tempo, firmata da Brennan Johnson. Ma è stato Vicario a proteggere con i denti quel vantaggio, ergendosi a protagonista assoluto nel secondo tempo. Due le parate che hanno fatto la differenza e che resteranno nella memoria dei tifosi degli Spurs: al 75’ ha respinto con sicurezza un diagonale velenoso di Garnacho, mentre al 97’, con il Manchester tutto in avanti, ha compiuto un vero miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Luke Shaw. Un intervento da fuoriclasse che ha blindato la coppa e fatto esplodere la gioia londinese.

Per Vicario, 28 anni, cresciuto calcisticamente tra le fila di Udinese, Cagliari ed Empoli prima del salto in Premier League, si tratta della consacrazione definitiva a livello internazionale. Non solo ha conquistato il trofeo europeo più importante della sua carriera, ma ha anche guadagnato un posto da titolare indiscusso e simbolo di affidabilità.

Il trionfo spalanca ora al Tottenham le porte della Supercoppa Europea, che si disputerà il 13 agosto proprio a Udine. Un ritorno a casa per Vicario, che potrebbe sollevare un altro trofeo davanti al suo pubblico.