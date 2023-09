A Udine un luogo di culto tutto nuovo per i Testimoni di Geova

Completamente ristrutturato il luogo di culto dei Testimoni di Geova a Udine.

Il 17 settembre scorso a Udine è stata inaugurata, dopo la ristrutturazione, la Sala del Regno dei Testimoni di Geova. Il luogo di culto era già esistente ma è stato adesso completamente ristrutturato. L’edificio ha una struttura semplice e funzionale ed è stato realizzato da più di 100 volontari religiosi locali e provenienti da varie parti d’Italia che hanno messo a disposizione la propria professionalità e competenza.

Il nuovo luogo di culto ospiterà gli oltre 300 testimoni di Geova e i molti simpatizzanti di Udine oltre a comunità di lingua romena, russa, ucraina e cinese. Sarà aperto a tutti e permetterà lo svolgimento delle attività religiose in un ambiente moderno e accogliente.

Alessandro Vigna, responsabile per i rapporti con le comunità religiose cittadine dell’amministrazione comunale di Udine, spiega il valore sociale e culturale di una tale opera per tutta la collettività: “Penso sia importante avvicinarsi con rispetto a tutte le realtà religiose presenti nella nostra città per cercare di attivare sempre più ampi spazi di cittadinanza attiva”.

La ristrutturazione.

“Questo importante progetto di ristrutturazione è stato realizzato in 5 mesi – commenta il capocantiere Gioele Quaranta – . Il lavoro ha comportato la ridistribuzione degli spazi interni, il rifacimento di tutti gli impianti e l’installazione di infissi moderni che hanno contribuito a migliorare la classe energetica della Sala e il comfort ambientale ed acustico. Grazie ad un accurato piano di sicurezza e all’intervento di volontari esperti non si sono verificati incidenti a cose e persone. La squadra di costruzione che ha coordinato i lavori ha apprezzato molto i vicini esercenti commerciali per la disponibilità, la collaborazione e i rapporti di buon vicinato intrattenuti per tutta la durata del progetto.”

“Siamo felici del lavoro svolto in questo edificio”, afferma Daniele Veronese, portavoce dei Testimoni di Geova per il Triveneto. “Ogni Sala del Regno è un centro di istruzione in cui si promuovono elevati valori morali che fanno bene a qualsiasi comunità. È un luogo dove si può trovare aiuto per mettere in pratica i saggi consigli della Bibbia nella vita di tutti i giorni e anche per affrontare i momenti difficili della vita. L’ambiente all’interno è accogliente e moderno, e chi ha bisogno di conforto e assistenza spirituale si sentirà a proprio agio”.

La ristrutturazione della Sala del Regno di Udine è parte di un programma mondiale di costruzione di luoghi di culto autofinanziato dai fedeli stessi. Questo programma permette di costruire e ristrutturare simili edifici anche in paesi poveri dove i fedeli non hanno le risorse economiche sufficienti.