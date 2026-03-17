The Peach Maker: allenamento e benessere pensati per la donna

Un team di tre giovani personal trainer aiuta le donne di tutte le età a sentirsi meglio con se stesse, offrendo qualcosa che va oltre la semplice palestra: un’esperienza autentica in un ambiente confortevole, intimo e riservato.



The Peach Maker, in via Mentana 5 a Udine, si definisce “Il Personal Training per ragazze felici”. Come ci riesce? Grazie al cosiddetto “Metodo Pesca”: un insieme di strategie personalizzate pensate per il corpo di ogni donna, con un focus su gambe e glutei.

“Vogliamo far sentire ogni ragazza che entra come se si allenasse a casa propria, in un contesto tranquillo e sereno. Ogni sessione è one-to-one: la personal trainer si dedica completamente all’allenamento di una singola donna, dall’inizio alla fine, accompagnandola in un percorso fatto non unicamente di impegno e fatica, ma anche di sorrisi e benessere, non soltanto fisico ma anche emotivo. Abbiamo grande cura sia della struttura dell’allenamento, che deve portare a risultati concreti, sia del far sentire bene chi si allena, creando un clima positivo: deve essere un momento piacevole di connessione con il proprio corpo e anche con la propria mente. L’allenamento è intenso, ma si svolge in un ambiente confortevole. Deve essere un’ora dedicata interamente alla persona, un momento in cui staccare dagli impegni e dai problemi quotidiani che ognuno di noi affronta, senza sentirsi giudicati o non all’altezza”, spiega la titolare Nadine, che nel suo lavoro è affiancata dalle collaboratrici Tonia e Gabriela.



“Le donne che vengono da noi vogliono trasformare il proprio corpo. Molte hanno provato in passato corsi o attività che non hanno portato risultati concreti. Gli allenamenti generici o a corpo libero non bastano: servono struttura, costanza e intensità, e l’uso dei pesi è fondamentale. Allenarsi con i carichi permette di creare tono muscolare mirato, soprattutto nei glutei: senza uno stimolo adeguato, infatti, i muscoli non si sviluppano come dovrebbero”.

Un allenamento strutturato, quindi, pensato per la singola persona e orientato alla performance. Ma l’esperienza non si conclude con l’accoglienza e l’attività fisica: “Al termine dell’attività c’è un angolo dedicato al benessere post allenamento, un piccolo spazio di tranquillità dove poter sorseggiare una tisana calda, fare due chiacchiere e concedersi un momento di calma prima di tornare agli impegni quotidiani. Per questo motivo The Peach Maker non è semplicemente una palestra, ma un percorso esperienziale che mette al centro la donna a 360 gradi. Qui ci si deve sentire come a casa e a proprio agio con l’ambiente. È inevitabile che si crei un rapporto di grande fiducia con le nostre clienti: per questo siamo sempre disponibili per qualsiasi confronto, esigenza o domanda”, conclude Nadine.



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