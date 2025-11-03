Udine dice addio ad Arianna Calcaterra: si è spenta a 54 anni

Si è spenta Arianna Calcaterra.

È venuta a mancare lunedì 3 novembre, all’età di 54 anni, Arianna Calcaterra, figura nota nel centro storico di Udine per il suo impegno nel tessuto commerciale e sociale della città. La donna si è spenta nella sua abitazione udinese, lasciando un profondo vuoto tra familiari, amici e colleghi.

Calcaterra aveva gestito per anni il negozio Vattolo, nel cuore della città, e aveva fondato UdineIdea, associazione dedicata alla valorizzazione del centro storico e del “centro commerciale naturale” di Udine. Dopo aver ceduto la gestione del negozio, si era dedicata alla libera professione nel settore dell’arredamento, continuando a unire passione e creatività.